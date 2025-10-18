Netanyahu dice que el cruce de Rafah seguirá cerrado «hasta nuevo aviso»
Jerusalén, 18 oct (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este sábado que el cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto seguirá cerrado «hasta nuevo aviso», frente a las declaraciones de la Embajada de Palestina en Egipto y la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalando que abriría el lunes.
«El primer ministro Netanyahu ha indicado que el cruce de Rafah no se abrirá hasta nuevo aviso. Su apertura se considerará dependiendo de cómo Hamás cumple su parte devolviendo a los secuestrados e implementando el marco acordado», recoge su comunicado.
Esta tarde, la Embajada de Palestina en Egipto anunció en un comunicado que el cruce reabriría el lunes y la OMS confirmó este anuncio al diario israelí Haaretz. EFE
