Netanyahu dice que Hamás debe entregar sus armas ligeras porque ya no tiene pesadas

2 minutos

Jerusalén, 15 feb (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que el grupo islamista Hamás debe entregar sus armas ligeras en Gaza porque ya «prácticamente» no posee armas pesadas en el enclave palestino: «El arma pesada, la que causa más daño, se llama AK-47», dijo.

Según Netanyahu, la segunda fase del plan de alto el fuego en Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, implica el desarme total de Hamás, un asunto que aún está encima de la mesa sin posiciones claras del grupo islamista sobre el armamento que está dispuesto a entregar.

«Le estamos dando una oportunidad al plan del presidente», aseguró Netanyahu en un acto celebrado en Jerusalán, y añadió que eso puede ocurrir «por las buenas o por las malas».

El primer ministro indicó que «en Gaza no hay artillería, no hay tanques, no hay nada» y que lo que usan los milicianos de Hamás son «rifles de asalto».

También recordó que el plan de Trump incluye desmilitarizar Gaza, lo que para Netanyahu significa desmantelar los túneles que asegura aún tiene en la Franja.

«Desmantelamos unos 150 kilómetros de los 500 kilómetros de túneles. Tenemos que completar el trabajo», subrayó.

Y agregó que Hamás no puede ocultar «laboratorios de armas ni otras instalaciones que utilizan para rearmarse, reagruparse y reorganizarse», algo que según dijo está intentando hacer.

Respecto a los ataques israelíes que se producen casi a diario en Gaza a pesar del alto el fuego y que han matado a 600 palestinos, Netanyahu aseguró que el que haya en vigor una tregua no quiere decir que Israel no pueda «hacer nada».

Este domingo, Israel mató a 13 personas en varios ataques en Gaza en lo que calificó como una respuesta a que ayer sábado detectaron a varios milicianos armados en una zona del norte de Gaza próxima a la línea amarilla de demarcación de la parte de la Franja controlada por Israel -más de la mitad- y la que sigue en manos palestinas.

«Actuamos en respuesta. No esperamos. Simplemente no les damos vía libre», dijo Netanyahu al respecto, afirmando que Israel mató a «13 terroristas» este domingo.

Según dijo, Israel está «dando tiempo» al plan de Trump y a la Junta de Paz formada por el presidente estadounidense, así como a los organismos que dependen de ella para gobernar Gaza a implementar el alto el fuego.

«(Estamos) dándoles la oportunidad de intentar hacerlo por las buenas. De nuevo, ya veremos. Gaza no volverá a representar una amenaza para el Estado de Israel», concluyó. EFE

mt/vh