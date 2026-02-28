Netanyahu dice que hay «señales» de que Jameneí está muerto
(Corrige el titular y el lead al haber dicho «señales» y no «pruebas»)
Jerusalén, 28 feb (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que hay «señales» que apuntan que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, «dejó de existir» tras el ataque israelí a su residencia de este sábado.
«El plan para destruir Israel ya no existe. Y aumentan las señales de que el tirano también dejó de existir», dijo sobre el líder supremo iraní durante una declaración retransmitida en la noche de este sábado. EFE
