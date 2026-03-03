Netanyahu dice que Irán tendría un «programa nuclear inmune» pronto si no hubiera atacado
Washington, 02 mar (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este lunes que si no hubieran atacado de forma inmediata a Irán, en «cuestión de meses» el país persa tendría un «programa nuclear inmune».
Netanyahu justificó la operación militar conjunta con Estados Unidos contra Irán el fin de semana diciendo que Teherán se encontraba construyendo búnkeres subterráneos en nuevas locaciones para su programa nuclear, durante una entrevista con la cadena Fox News. EFE
dte/ gad
(foto)