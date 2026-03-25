Netanyahu dice que la guerra en Irán sigue «en pleno apogeo, a pesar de las informaciones»

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Jerusalén, 25 mar (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este miércoles que la guerra en Irán continúa «en pleno apogeo, a pesar de las informaciones publicadas en la prensa», mientras la República Islámica ha reconocido contactos con EEUU a través de intermediarios para una tregua al conflicto.

«La cuestión de la disolución de Hizbulá está frente a nuestros ojos. También está relacionada con la campaña general contra Irán, que continúa en pleno apogeo, a pesar de las informaciones publicadas en la prensa», declaró Netanyahu, a los 26 días de guerra, en un foro con alcaldes y jefes de consejos locales y regionales de zonas cercanas la frontera norte con Líbano. EFE

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