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Netanyahu dice que ocupación de Beaufort es «un cambio radical» en su política en Líbano

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Jerusalén, 31 may (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que la ocupación del castillo de Beaufort, posición estratégica en el sur del Líbano tomada la pasada noche por el Ejército israelí, supone un «hito crucial» y un «cambio radical en la política» que Israel lleva a cabo en el país vecino.

«Hemos superado la barrera del miedo», añadió Netanyahu en un videomensaje difundido por su oficina, donde informó de que tras la ocupación de Beaufort ha dado instrucciones de «consolidar y extender» el control israelí «sobre los lugares que estaban bajo el dominio de Hizbulá», sin dar detalles de esos sitios. EFE

mt/jfu

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