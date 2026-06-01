Netanyahu dice que tropas siguen «intensificando su actividad» en el sur del Líbano

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Jerusalén, 1 jun (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este martes que el Ejército sigue aumentando su actividad militar en el sur del Líbano ocupado, después de ordenar esta mañana un ataque contra los barrios del Dahye en la capital de Beirut.

«Seguimos intensificando nuestra actividad sobre el terreno en el sur del Líbano, eliminando los bastiones de Hizbulá. Hizbulá está en retirada. Estamos decididos a restablecer la seguridad para los residentes del norte, tal como lo hicimos para los del sur», dijo Netanyahu en un videomensaje difundido por su oficina en alusión a las comunidades próximas a Gaza.

A su vez, el ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió durante un discurso que si las comunidades israelíes próximas a Líbano -donde en los últimos días están sonando las alarmas antiaéreas por ataques de drones- no pueden vivir en paz tampoco «habrá paz en Beirut».

«La ley de Dahye en Beirut es la misma que la de las comunidades del norte de Israel: si no hay paz en el norte, no habrá paz en Beirut. No permitiremos que nuestras comunidades y ciudadanos sufran daños mientras haya paz en Beirut», dijo el ministro durante una ceremonia militar.

Dese Irán, el presidente del Parlamento y negociador jefe, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que Estados Unidos está incumpliendo el alto el fuego con el bloqueo naval que mantiene sobre los buques del país persa y al tolerar los ataques israelíes contra el Líbano.

«El bloqueo naval y la escalada de crímenes de guerra en el Líbano por parte del régimen sionista genocida son una clara prueba del incumplimiento del alto el fuego por parte de Estados Unidos”, dijo en X el exgeneral de la Guardia Revolucionaria. EFE

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