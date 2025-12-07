Netanyahu dice que visitaría Alemania si no fuera por «fiscal corrupto destruyendo la CPI»

Jerusalén, 7 dic (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo que la razón por la que no visita Alemania es por que hay «un fiscal corrupto» de la Corte Penal Internacional (CPI), en relación al británico Karim Khan, que «está destruyendo la reputación» de dicha institución.

«Mucha gente se pregunta: ‘¿Es esta la organización que se suponía que debía investigar el Holocausto?’ (…) La CPI tiene muchas cosas que corregirse a sí misma, y ​​una de ellas es, obviamente, deshacerse de acusaciones ridículas», dijo Netanyahu en una rueda conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz, tras su encuentro de alto nivel en Jerusalén.

Khan ordenó el año pasado el arresto de Netanyahu y del exministro de Defensa israelí Yoav Gallant por presuntos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto en Gaza. EFE

