Netanyahu felicita a José Antonio Kast por su victoria en las elecciones en Chile

Jerusalén, 15 dic (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, felicitó este lunes a José Antonio Kast por su victoria en las elecciones presidenciales de Chile.

En un mensaje publicado en la cuenta oficial del mandatario en X, expresó sus «felicitaciones al presidente electo José Antonio Kast por su victoria».

«Israel espera colaborar estrechamente con usted y Chile para profundizar la cooperación en seguridad, innovación, agua, agricultura y crecimiento económico, fortaleciendo así la alianza entre nuestras dos democracias», continúa el primer ministro israelí.

Kast ganó este domingo con contundencia el segunda vuelta y se convirtió en el primer defensor de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989) en alcanzar el poder tras el retorno de la democracia al país.

También expresaron su deseo de colaborar y estrechar lazos los presidentes de Argentina, Javier Milei; Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Ecuador, Daniel Noboa; Bolivia, Rodrigo Paz; Paraguay, Santiago Peña; y Costa Rica, Rodrigo Chaves, y en nombre de la Casa Blanca, el secretario de Estado, Marcos Rubio. EFE

