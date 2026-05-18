Netanyahu felicita a los soldados israelíes captores de los barcos de la Flotilla a Gaza

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Jerusalén, 18 may (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, conversó este lunes en una llamada con el comandante del equipo de la Armada que está interceptando los barcos de la Flotilla Global Sumud en aguas internacionales próximas a Chipre, según un comunicado emitido por su oficina.

«Están realizando un trabajo excepcional, tanto en la primera flotilla como en esta, y están frustrando un plan malicioso diseñado para romper el aislamiento que estamos imponiendo a los terroristas de Hamás en Gaza», aseguró Netanyahu en la llamada con el comandante de la flota a cargo de las interceptaciones.

Israel ha interceptado ya 17 naves de la Flotilla, según el mapa que sigue a la iniciativa, cuando se dirigían a la Franja de Gaza con el objetivo de romper el bloqueo marítimo que imponen las autoridades israelíes a este territorio palestino desde 2007.

En el comunicado, la oficina del mandatario acusa a todos los que viajan en la Flotilla de ser «simpatizantes del terrorismo».

Sobre las interceptaciones de los barcos, continúa en palabras a los soldados que las perpetran: «Lo están haciendo con gran éxito y debo decir que también con discreción, y ciertamente menos visibilidad de la que esperaban nuestros enemigos».

«El agua se ve maravillosa. Me gustaría estar con ustedes», concluye.

A bordo de esta última Flotilla viajan 426 activistas de 39 países distintos en medio centenar de barcos.

Dos de los que portaban a ciudadanos españoles, el Adalah y el Tenaz, han sido interceptados. En el primero viajan los activistas Santiago González Vallejo y Tomás Morate Serna; mientras que en el segundo iban Neus Bella Ferre y Óscar Gallego Cubillana.EFE

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