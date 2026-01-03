Netanyahu felicita a Trump «por su valiente liderazgo» en operación militar en Venezuela

1 minuto

Jerusalén, 3 ene (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, felicitó este sábado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «por su valiente e histórico liderazgo en nombre de la libertad y la justicia» tras la operación militar estadounidense lanzada esta madrugada en Venezuela.

«Felicitaciones, presidente por su valiente y histórico liderazgo en nombre de la libertad y la justicia. Saludo su decidida determinación y la brillante acción de sus valientes soldados», escribió en su cuenta de X. EFE

