Netanyahu felicita a Trump «por su valiente liderazgo» en operación militar en Venezuela

Jerusalén, 3 ene (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, felicitó este sábado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «por su valiente e histórico liderazgo en nombre de la libertad y la justicia» tras la operación militar estadounidense lanzada esta madrugada en Venezuela.

«Felicitaciones presidente por su valiente y histórico liderazgo en nombre de la libertad y la justicia. Saludo su decidida determinación y la brillante acción de sus valientes soldados», escribió el mandatario israelí en su cuenta de X.

El mensaje de Netanyahu llega después de que otros ministros de su Gobierno también hayan mostrado su optimismo por el ataque de Estados Unidos contra el país latinoamericano, que se ha materializado con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.

De hecho, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, en su comunicado dijo estar esperanzado en poder restablecer «las relaciones amistosas» con Venezuela tras el fin «de la tiranía ilegal» de Maduro.

El ministro de Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli, por su parte, dijo que Trump asestó «un golpe fatal al eje global del mal y envía un mensaje claro a (el líder supremo iraní, el ayatolá Ali) Jamenei».

«Maduro no dirigía un país, dirigía un imperio criminal y del narcotráfico que alimentó directamente a Hizbulá e Irán», afirmó.

El bombardeo contra Venezuela vuelve a poner en el punto de mira de Israel y Estados Unidos, al régimen iraní, donde en la última semana se han vivido protestas en las calles contra la delicada situación económica que están atravesando.

Además, Netanyahu advirtió hace unos días de que si Irán reanuda la producción de misiles balísticos y su programa nuclear, cuyas instalaciones atacaron este verano, volverán a actuar. EFE

