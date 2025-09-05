Netanyahu felicita al equipo israelí de la Vuelta a España por «no ceder ante el odio»

The Swiss voice in the world since 1935

Jerusalén, 5 sep (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, felicitó este viernes al equipo Israel-Premier Tech y a su propietario, Sylvan Adams, «por no ceder ante el odio» en la Vuelta a España, donde ha habido protestas contra la participación de la formación israelí en esa carrera ciclista.

«Gran trabajo de Sylvan y del equipo ciclista de Israel por no ceder ante el odio y la intimidación. ¡Estáis haciendo que Israel se sienta orgulloso!», dijo en su cuenta en X.

La presencia de los corredores del conjunto israelí ha sido recibida en distintas etapas de la Vuelta con manifestaciones con banderas palestinas y pancartas en las que se puede leer «Israel genocida» o «Stop genocidio».

Este pasado miércoles, por motivos de seguridad, la protesta protagonizada ese día obligó incluso a acortar la undécima etapa en Bilbao (norte de España) y a dejarla sin ganador.

Adams ha desestimado la posibilidad de que el equipo que dirige pase a denominarse simplemente Premier Tech: «Nunca correremos sin el nombre Israel», dijo en el canal israelí Sport Channel.

El Ejecutivo afirma haber recibido el apoyo de David Lappartient, presidente de la Unión Ciclista Internacional, y destaca igualmente su intención de no abandonar la carrera, alegando que si lo hacen, no solo será «el fin» de su conjunto, «sino de todos los demás». EFE

