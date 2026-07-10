Netanyahu habla con Trump sobre la coordinación entre Israel y Estados Unidos

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Jerusalén, 10 jul (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mantuvo una nueva conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que ambos abordaron la «coordinación» bilateral entre sus países «sobre varios sectores», informó la oficina del mandatario israelí a última hora del jueves.

«El presidente Trump informó al primer ministro sobre las acciones estadounidenses en el Golfo Pérsico», afirma la nota.

Además, Netanyahu trasladó al mandatario estadounidense su preocupación por las declaraciones del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y de miembros de su Gobierno «contra la existencia del Estado de Israel».

Netanyahu también planteó durante la conversación la necesidad de mantener «zonas de seguridad a lo largo de las fronteras israelíes», de acuerdo con la nota difundida por su oficina.

La llamada se produjo en medio de la escalada entre Estados Unidos e Irán, después de que Washington lanzara en los últimos días una serie de bombardeos contra objetivos militares iraníes y Teherán respondiera con ataques contra bases estadounidenses en Kuwait y Baréin.

Ayer jueves, Netanyahu aseguró que la guerra contra Irán «aún no ha terminado» y afirmó que el Ejército israelí está preparado para «cualquier escenario». Durante un acto de graduación de nuevos pilotos militares, el primer ministro sostuvo que el llamado «eje iraní» está «más débil que nunca» y defendió la capacidad de la fuerza aérea israelí para operar en toda la región.

En ese mismo discurso, el mandatario reiteró además que Israel mantendrá su presencia militar en el sur del Líbano «el tiempo que sea necesario» por motivos de seguridad, pese al acuerdo marco alcanzado tras las negociaciones celebradas en Washington entre representantes libaneses, estadounidenses e israelíes. EFE

ybp/ah