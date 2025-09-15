The Swiss voice in the world since 1935

Netanyahu insiste ante Rubio en que el ataque en Catar fue exclusivamente su decisión

Jerusalén, 15 sep (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reiteró este lunes en Jerusalén ante el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que la decisión de atacar en Catar a líderes de Hamás fue exclusivamente suya.

«Lo hicimos solos. Punto», afirmó Netanyahu en una rueda de prensa conjunta preguntado por el ataque de Israel en territorio catarí contra la delegación negociadora de Hamás para un alto el fuego en Gaza, que causó seis muertos, cinco de ellos del grupo islamista aunque no líderes del mismo.

Israel informó a Estados Unidos del ataque en Catar, país aliado de Washington, pero Netanyahu se atribuyó la autoría en exclusiva, algo que reiteró este lunes durante la visita de Rubio a Israel.

«Fue una decisión que tomamos yo y nuestros altos jefes de las fuerzas de seguridad. La llevamos a cabo y asumimos toda la responsabilidad, porque creemos que no se debe dar refugio a los terroristas», dijo Netanyahu.

Rubio fue preguntado en varias ocasiones sobre este ataque, pero evitó pronunciarse directamente sobre él, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que Catar es un gran aliado de Estados Unidos y por ello Israel tiene que «tener mucho cuidado».

«Estamos centrados en lo que sucede ahora», explicó Rubio en alusión al papel de Catar como mediador en una posible tregua entre Hamás e Israel en Gaza.

Y añadió: «Mientras haya 48 rehenes retenidos (en Gaza), seguiremos alentando a Catar a desempeñar un papel constructivo en ese sentido». EFE

