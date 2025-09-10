Netanyahu insiste en «recuperar» a todos los rehenes tras liberación de estudiante en Irak

2 minutos

Jerusalén, 10 sep (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo esta madrugada que seguirá trabajando para «recuperar» a todos los rehenes, tras la liberación anoche de la investigadora ruso-israelí Elizabeth Tsurkov, secuestrada en Irak en marzo de 2023.

«Seguiremos luchando con vigor y determinación hasta recuperar a todos nuestros rehenes, tanto vivos como fallecidos», dijo Netanyahu en un comunicado, en el que aseguró haber mantenido una «emotiva conversación» con la madre y hermana de Tsurkov.

«Gracias a la labor del coordinador para los rehenes y los desaparecidos, el brigadier general Gal Hirsch, que se prolongó durante muchos meses, y tras numerosos esfuerzos, logramos su liberación», añadió.

Por su parte, el presidente israelí, Isaac Herzog, agradeció también a todos los involucrados su liberación, y «en especial al presidente de EE.UU. @POTUS @realDonaldTrump».

«El fin de su pesadilla y su liberación son una noticia verdaderamente maravillosa», dijo Herzog en un comunicado, en el que fantaseó con la liberación de los 48 rehenes «que aún permanecen cruelmente retenidos en el infierno del cautiverio en Gaza».

Ayer, martes en EE.UU., Trump anunció la liberación en Irak de esta estudiante de la Universidad de Princeton, secuestrada por Kata’ib Hezbollah, y dijo que ya se encontraba en la Embajada estadounidense de la capital iraquí.

«Me complace informar que Elizabeth Tsurkov (…) acaba de ser liberada por Kata’ib Hizbulah y se encuentra a salvo en la Embajada de Estados Unidos en Irak tras ser torturada durante muchos meses», afirmó Trump en su cuenta de Truth Social. EFE

pms/alf