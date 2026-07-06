Netanyahu insta a EEUU a no vender aviones de combate F-35 a Turquía

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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, instó el lunes a Estados Unidos a no vender aviones de combate F-35 a Turquía, donde se espera la llegada del presidente estadounidense, Donald Trump, para una cumbre de la OTAN.

«No creo que debamos proporcionarles F-35 ni los motores para sus aviones de combate, porque eso alteraría el equilibrio de fuerzas en Oriente Medio», dijo Netanyahu en una entrevista concedida a Fox News.

Washington excluyó en 2019 a Ankara del programa de F-35 tras la adquisición por parte de los turcos del sistema ruso de defensa antimisiles S-400 en 2017.

Preguntado en junio sobre un posible acceso de Turquía a los F-35, Trump respondió que pronto iba a hacer al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, «muy feliz».

Sin embargo, una decisión de este tipo requiere el visto bueno del Congreso, como recordó el vicepresidente estadounidense JD Vance, que se encontraba junto a Trump en el Despacho Oval durante ese intercambio.

El F-35 de Lockheed Martin, el avión de combate estadounidense más sofisticado, fue desarrollado por Estados Unidos en asociación con otros países de la OTAN, de la cual Turquía es miembro, en el marco de un programa llamado Joint Strike Fighter (JSF).

La cumbre de la OTAN, que se celebará el martes y el miércoles en Ankarar, reunirá a los dirigentes de los 32 Estados miembros de la Alianza Atlántica.

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