Netanyahu junto a Rubio: Nos apoyamos ante los gobiernos débiles que nos presionan
Jerusalén, 15 sep (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó en una rueda de prensa conjunta con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, que sus dos países se apoyan «frente a las increíbles mentiras» dirigidas contra ellos y contra «los gobiernos débiles que nos presionan porque se derrumban bajo la presión de las minorías islamistas».
Tras mantener una reunión en Jerusalén con motivo de la visita de dos días de Rubio en Israel, Netanyahu indicó que agradece la ayuda del presidente estadounidense, Donald Trump, para derrotar al grupo islamista Hamás para que «no puedan convertir Gaza en una amenaza para Israel». EFE
mt/lab