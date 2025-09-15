The Swiss voice in the world since 1935

Netanyahu junto a Rubio: Nos apoyamos ante los gobiernos débiles que nos presionan

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalén, 15 sep (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó en una rueda de prensa conjunta con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, que sus dos países se apoyan «frente a las increíbles mentiras» dirigidas contra ellos y contra «los gobiernos débiles que nos presionan porque se derrumban bajo la presión de las minorías islamistas».

Tras mantener una reunión en Jerusalén con motivo de la visita de dos días de Rubio en Israel, Netanyahu indicó que agradece la ayuda del presidente estadounidense, Donald Trump, para derrotar al grupo islamista Hamás para que «no puedan convertir Gaza en una amenaza para Israel».

Y destacó que la presencia de Rubio en Jerusalén es «un mensaje claro de que Estados Unidos apoya a Israel».

«Nos apoyamos frente al terrorismo, frente a las increíbles mentiras, casi diría mentiras medievales, dirigidas contra nosotros, el creciente antisemitismo mundial y los gobiernos débiles que nos presionan porque se derrumban bajo la presión de las minorías islamistas», afirmó el primer ministro israelí.

Netanyahu agradeció a Rubio «su inquebrantable apoyo al derecho de Israel a defenderse» y el que se haya opuesto «a quienes buscan aislar y demonizar» Israel. EFE

mt/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
35 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR