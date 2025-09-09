The Swiss voice in the world since 1935

Netanyahu justifica el ataque en Catar por el atentado de Hamás en Jerusalén

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalén, 9 sep (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, justificó el ataque israelí de este martes contra los líderes de Hamás en Catar por el atentado de este lunes en Jerusalén, que causó seis muertos y ha sido reivindicado por el brazo armado del grupo islamista.

En un mensaje conjunto con el ministro de Defensa, Israel Katz, Netanyahu informó de que ayer, tras el ataque de Jerusalén, informó a las agencias de seguridad israelíes de que se prepararan para la posibilidad de atacar a los líderes de Hamás.

Netanyahu asumió este martes la «responsabilidad total» del ataque, que llega en pleno impulso a las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza, en las que Catar es uno de los principales mediadores.EFE

jdg/mt/jlp

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR