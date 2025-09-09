Netanyahu justifica el ataque en Catar por el atentado de Hamás en Jerusalén
Jerusalén, 9 sep (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, justificó el ataque israelí de este martes contra los líderes de Hamás en Catar por el atentado de este lunes en Jerusalén, que causó seis muertos y ha sido reivindicado por el brazo armado del grupo islamista.
En un mensaje conjunto con el ministro de Defensa, Israel Katz, Netanyahu informó de que ayer, tras el ataque de Jerusalén, informó a las agencias de seguridad israelíes de que se prepararan para la posibilidad de atacar a los líderes de Hamás.
Netanyahu asumió este martes la «responsabilidad total» del ataque, que llega en pleno impulso a las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza, en las que Catar es uno de los principales mediadores.EFE
