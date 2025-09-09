Netanyahu justifica el ataque en Catar por el atentado de Hamás en Jerusalén

3 minutos

Jerusalén, 9 sep (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, justificó el ataque israelí de este martes contra los líderes de Hamás en Catar por el atentado de este lunes en Jerusalén, que causó seis muertos y ha sido reivindicado por el brazo armado del grupo islamista.

En un mensaje conjunto con el ministro de Defensa, Israel Katz, Netanyahu dijo que ayer, tras el ataque de Jerusalén, informó a las agencias de seguridad israelíes de que se prepararan para la posibilidad de atacar a los líderes de Hamás.

«Esta tarde, ante una oportunidad operativa, en consulta con todos los responsables del estamento de defensa y con pleno respaldo, el primer ministro y el ministro de Defensa decidieron implementar la instrucción dada anoche a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al Shin Bet (servicio de inteligencia interior), que la implementaron de manera precisa y óptima», explicó la oficina del mandatario.

Netanyahu asumió este martes la «responsabilidad total» del ataque, que según la cadena catarí Al Jazeera se produjo contra los miembros del equipo negociador de Hamás mientras estaban reunidos en Doha -Catar es uno de los principales mediadores- para discutir la última propuesta de alto el fuego en Gaza de Estados Unidos, que Israel dijo hoy haber aceptado.

En su mensaje, el primer ministro y el ministro de Defensa aseguraron que el ataque estaba «plenamente justificado» por las «acciones asesinas» ordenadas por los líderes de Hamás tras los ataques del 7 de octubre de 2023, entre las que citaron «la asunción de la responsabilidad por el asesinato de nuestros ciudadanos en el atentado de ayer en Jerusalén».

Este martes, justo antes de conocerse la noticia del ataque en Catar, las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, se atribuyeron la responsabilidad del tiroteo de ayer contra una parada de autobús en Jerusalén, que causó seis muertos.

En un mensaje compartido en sus canales, el grupo dijo que el ataque demuestra que todos los «intentos fallidos de secar las fuentes de la resistencia» por parte de Israel solo tendrán como resultado «el derramamiento de sangre» de soldados y «colonos criminales».

El ataque israelí contra Catar, por otro lado, se produce después de que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmara que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para un alto el fuego en Gaza, bajo las condiciones de que se liberen a todos los rehenes en la Franja y que Hamás deponga las armas.

Hasta ahora, la delegación negociadora de los islamistas ha estado dirigida por Khalil al Hayya, miembro del buró político del grupo que tiene su base en Doha.EFE

jdg/mt/rf