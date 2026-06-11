Netanyahu muestra su aprecio a Trump por los términos del posible acuerdo con Irán

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Jerusalén, 11 jun (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, expresó este jueves su aprecio al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por las condiciones que, según el mandatario israelí, están siendo acordadas en el memorando de entendimiento de alto el fuego que Trump anunció haber alcanzado con Irán.

«El primer ministro expresó su aprecio al presidente Trump por el compromiso de que el acuerdo final, al término de las negociaciones, incluirá la eliminación del material enriquecido, el desmantelamiento de la infraestructura de enriquecimiento, la limitación de la producción de misiles y el fin del apoyo de Irán a sus grupos terroristas afines en la región», informó la oficina de Netanyahu. EFE

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