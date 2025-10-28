Netanyahu ordena «ataques contundentes» en Gaza tras reunión de seguridad de su gabinete

1 minuto

Jerusalén, 28 oct (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó al Ejército ejecutar de inmediato «ataques contundentes en la Franja de Gaza» tras mantener una reunión de seguridad de su gabinete, según un comunicado de su oficina.

La consulta de seguridad se convocó después de que Hamás devolviera a Israel los restos de un rehén que, tras el examen forense, se identificaron como pertenecientes a un cautivo cuyo cuerpo ya había sido recuperado en 2023. EFE

pbj/mt/vh