Netanyahu ordena «negociaciones directas» con Líbano

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El primer ministro israelí afirmó este jueves que ordenó a su gabinete emprender «negociaciones directas» con Líbano, un país que bombardeó masivamente la víspera, en una ofensiva que hace temer que descarrile la tregua entre Estados Unidos e Irán.

Pero Líbano, que el 9 de marzo ya se había ofrecido a conversar, «quiere un cese el fuego antes de iniciar cualquier negociación», declaró a la AFP un alto funcionario cercano a los intercambios, bajo condición de anonimato.

Pese a todo, después de cinco semanas de guerra en Oriente Medio, el alto al fuego trajo cierta calma en su segundo día, sin bombardeos en las últimas horas en Irán o en el Golfo.

En un Líbano en duelo, los socorristas continuaron rebuscando entre los escombros a víctimas de los bombardeos simultáneos que Israel efectuó el miércoles en varias regiones y que apuntaban, según el ejército israelí, contra posiciones del movimiento islamista proiraní Hezbolá.

Más de 300 personas murieron y unas mil resultaron heridas en esos ataques, según el último saldo del Ministerio de Salud libanés.

En Ain el Mreisseh, un barrio residencial cercano al mar, todavía había cuerpos bajo las piedras y los trozos de metal, entre objetos de la vida cotidiana como un boletín de notas escolares o un peluche.

«No sabemos dónde está mi sobrina (…), los rescatistas trabajan sin descanso desde ayer», dijo a la AFP Taha Qarqamaz, que también perdió a otra sobrina y que tiene a dos más en cuidados intensivos.

«¡Miren, son cuadernos, apuntes de clase, libros! ¿Dónde está Hezbolá aquí?», señaló indignado Jaled Salam, un amigo que acudió a darle su apoyo.

– «Negociaciones directas» –

Tras los numerosos llamados de la comunidad internacional para que el alto al fuego abarque Líbano, Netanyahu afirmó que había ordenado a su gabinete iniciar «negociaciones directas» con Beirut, inéditas en décadas.

«Las negociaciones abordarán el desarme de Hezbolá y el establecimiento de relaciones de paz entre Israel y Líbano», dos países que siguen técnicamente en estado de guerra, indicó el primer ministro.

El presidente libanés había propuesto organizar esas negociaciones una semana después de que su país se viera arrastrado al conflicto por los disparos de cohetes de Hezbolá contra Israel, que respondió con bombardeos masivos.

Sin embargo, Ali Fayyad, un diputado de Hezbolá, reiteró el «rechazo» de su grupo a tales negociaciones.

En cualquier caso, Netanyahu había advertido previamente que los bombardeos contra la formación chiita continuarían para restablecer la «seguridad de los habitantes del norte» de Israel, fronterizo con Líbano.

Este jueves, al menos cinco personas murieron en bombardeos israelíes en el sur de Líbano, donde Hezbolá reportó combates directos con las fuerzas israelíes.

Y en el sur de Beirut, una zona considerada como un bastión del movimiento proiraní, el ejército israelí llamó a evacuar ante la posibilidad de bombardeos.

En Pakistán, cuyo gobierno es mediador en la guerra, la tregua se aplica «en todas partes, incluido Líbano», pero Israel y Washington lo desmienten.

Pakistán debe acoger a partir del viernes negociaciones entre iraníes y estadounidenses, estos últimos, liderados por el vicepresidente JD Vance.

El programa nuclear iraní es uno de los temas más conflictivos.

El jefe de la Organización de la Energía Atómica de Irán descartó restringir el programa de enriquecimiento de uranio, una de las principales exigencias de Estados Unidos e Israel, que acusan a Irán de querer dotarse de la bomba atómica, lo que Teherán niega.

Antes de las negociaciones en Pakistán, el presidente estadounidense Donald Trump avisó que mantendrá a las tropas cerca de Irán hasta un «acuerdo real».

Y si las negociaciones fallan «disparará más fuerte de lo que nadie haya visto nunca», advirtió.

– «Miedo» a que el régimen siga en el poder –

Y aunque en estos momentos rija la tregua, la vida de los iraníes continúa siendo difícil.

En Teherán, miles de personas se congregaron cuando se cumplen 40 días de la muerte del exlíder supremo Alí Jamenei el 28 de febrero, cuando un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel desató la guerra.

En medio de la multitud, Nastaran Safai, una estudiante de 24 años, consideró que el alto al fuego constituye una «victoria» para Irán.

«Tengo miedo de que la guerra se reanude y, al mismo tiempo, me da miedo que el régimen permanezca» en el poder, apuntó por su parte Sheida, una diseñadora gráfica de 38 años.

Con la tregua «todo el mundo se apresura a reembolsar sus deudas y a solucionar sus problemas financieros», agregó.

El establecimiento del cese el fuego permitió la reapertura del estrecho de Ormuz, que Teherán mantenía cerrado desde el inicio del conflicto.

Un petrolero no iraní, el primero desde el alto al fuego, cruzó este jueves por esa estratégica vía marítima, por donde antes del conflicto solía transitar un 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial.

En los mercados, el soplo de esperanza que trajo el anuncio de una tregua duró poco: los precios del petróleo rozaron de nuevo la barrera de los 100 dólares por barril.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que la guerra podría sumir a 45 millones de personas en la inseguridad alimentaria.

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