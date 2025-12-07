Netanyahu pide «desradicalizar Gaza» en una tercera fase «como se logró en Alemania»

1 minuto

Jerusalén, 7 dic (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pidió este domingo implementar una «tercera fase» del plan de paz auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para Gaza que consista en «desradicalizar» la Franja.

«Como le mencioné al canciller, hay una tercera fase: desradicalizar Gaza, algo que también se creía imposible, pero se logró en Alemania», dijo Netanyahu en una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Fridrich Merz, después de que ambos líderes sostuvieran una reunión de alto nivel en Jerusalén.

El primer ministro israelí había asegurado minutos antes que la primera fase del plan de paz «ha terminado», pero que ahora es momento de una segunda parte «aún más difícil» y, posteriormente, se dará paso a esa tercera fase que sacó hoy a colación por primera vez. EFE

gac/rml

(foto)(vídeo)