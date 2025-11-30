Netanyahu pide al presidente de Israel el indulto en su juicio por corrupción

Jerusalén, 30 nov (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, envió a través de su abogado la petición al presidente, Isaac Herzog, del indulto en el juicio en el que se enfrenta a tres causas por corrupción, fraude, abuso de confianza y soborno, confirmó la oficina de este último en un comunicado.

«La Oficina del Presidente está al tanto de que esta es una petición extraordinaria que conlleva implicaciones importantes. Tras recibir todas las opiniones relevantes, el presidente considerará la petición con sinceridad y responsabilidad», recoge el texto difundido por la presidencia israelí. EFE

