Netanyahu pidió ayuda a Trump para lograr el indulto en su país, según Axios

Redacción Internacional, 3 dic (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pidió apoyo a Donald Trump para ser indultado por parte del presidente de Israel, Isaac Herzog, informa este miércoles Axios.

Durante una larga llamada telefónica el pasado lunes, el primer ministro israelí pidió al presidente de EE.UU. más apoyo para su proceso de indulto en manos de Herzog, según informaron dos funcionarios estadounidenses y uno israelí al citado medio.

En una conversación centrada principalmente en la situación en Gaza y Siria, ambos líderes también abordaron el juicio por corrupción que se está llevando a cabo contra Netanyahu en su país.

El mes pasado, Trump envió una carta oficial al presidente israelí en la que calificó los cargos que pesan sobre Netanyahu como una «guerra legal política» y le exigió que emitiera un indulto.

Y el pasado domingo, Netanyahu envió otra carta oficial a Herzog solicitando un indulto que le permita centrarse en la seguridad nacional de Israel y en los acuerdos de paz regionales.

Herzog afirmó, por su parte, este lunes que evaluará «únicamente los intereses del Estado de Israel y de la sociedad israelí» al estudiar la petición de indulto».

«Claramente, la solicitud de indulto del primer ministro Benjamín Netanyahu está generando un debate y resulta profundamente inquietante para muchas personas en el país, en diferentes comunidades», afirmó Herzog en un mensaje oficial

Según Axios, Trump le dijo a Netanyahu que cree que el indulto prosperará, pero no se comprometió a tomar medidas adicionales, según un funcionario estadounidense.

«Netanyahu quiere que Trump haga más, pero el presidente ya ha hecho todo lo posible», declaró otro funcionario estadounidense al medio.

Netanyahu está siendo juzgado por el conocido como ‘caso 1.000’, acusado de haber recibido regalos por parte del magnate de Hollywood Arnon Milchan a cambio de favores políticos; y por el ‘caso 2.000’, en el que supuestamente benefició al editor jefe y copropietario del medio Yedioth Ahronoth, Arnon «Noni» Mozes, en un escándalo de fraude y abuso de confianza para perjudicar al periódico de la competencia Israel Hayom.

Además, se le juzga por, en su segunda etapa como ministro de Comunicación (2015-2017), haber incurrido supuestamente en un delito de soborno al empresario Shaul Elovich, quien controlaba la empresa de telecomunicaciones Bezeq y el sitio web Walla News, para granjearse una cobertura mediática favorable. EFE

