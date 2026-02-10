Netanyahu presentará a Trump su «perspectiva sobre las bases de negociación» con Irán

Jerusalén, 10 feb (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió este martes que Israel le presentará a EE.UU. su perspectiva sobre «las bases» de negociación con Irán, en unas declaraciones antes de embarcar en su avión rumbo a Washington, donde se reunirá mañana con Donald Trump.

«Le presentaré al presidente (Trump) nuestra perspectiva sobre las bases de las negociaciones, principios importantes que, en mi opinión, lo son no solo para Israel sino para todos los que en el mundo desean la paz y la seguridad en Oriente Medio», advirtió Netanyahu.

Israel quiere que Irán acceda no solo a limitar su enriquecimiento de uranio, sino que también reduzca su programa de misiles balísticos y finalice cualquier apoyo con milicias en la región como Hizbulá.

Irán rechaza estas exigencias y dice solo estar dispuesto a ciertas limitaciones a su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones.

Hoy mismo, un portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, urgió a Estados Unidos a no dejarse influir en su política exterior ni las actuales negociaciones nucleares por otros países, en referencia a la visita prevista con Netanyahu en Washington.

“Nuestro interlocutor en las negociaciones es Estados Unidos, y corresponde a Estados Unidos decidir actuar de manera independiente, sin someterse a presiones ni a influencias destructivas que, sin duda, perjudican a la región e incluso van en contra de los propios intereses estadounidenses”, dijo Baghaei en una rueda de prensa.

Netanyahu quiso enfatizar ante la prensa su buena relación con EE.UU., en el que dijo que ya es su séptimo viaje oficial desde el inicio del segundo mandato de Trump, sin contar la visita que hizo el norteamericano al Parlamento israelí (Knéset) de cara a la firma del alto el fuego el pasado octubre.

«Creo que estas cosas reflejan la cercanía amistosa y la relación fuera de lo común que tenemos con los Estados Unidos, tanto yo personalmente con el presidente (Trump) e Israel con los Estados Unidos, algo que nunca ha sido igualado en nuestra historia», añadió Netanyahu.

Agregó que ambos abordarán también la situación en la Franja de Gaza, sin dar más detalles.

En la Franja, pese al alto el fuego, las tropas israelíes mantienen ataques diarios, y este martes han muerto al menos tres personas, según fuentes hospitalarias.

Las negociaciones para cerrar un acuerdo nuclear entre EE.UU. e Irán se reanudaron la semana pasada, en una primera reunión desde la guerra de los doce días que tuvo lugar en junio del año pasado entre Irán e Israel, en la que participó Washington con el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes.

Las negociaciones se producen tras las amenazas de Trump de intervenir militarmente en el país persa si no logran un acuerdo, acompañadas del despliegue en aguas cercanas a Irán de una flota encabezada por el portaaviones USS Abraham Lincoln. EFE

