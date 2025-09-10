The Swiss voice in the world since 1935

Netanyahu promete seguir atacando Yemen tras los bombardeos contra Saná

Jerusalén, 10 sep (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió este miércoles que su país seguirá atacando Yemen, después de reivindicar una serie de bombardeos contra «campamentos militares» y el Cuartel General de Relaciones Públicas Militares de los hutíes en Saná.

«Continuaremos y atacaremos. A quienquiera que nos alcance, a quienquiera que nos ataque: le alcanzaremos», dijo el mandatario, en declaraciones compartidas por su oficina.

El Ejército israelí confirmó este miércoles haber bombardeado «objetivos militares» de los rebeldes hutíes en la capital yemení y la gobernación de Al Jawf como «respuesta» a los últimos ataques de los insurgentes contra Israel, entre ellos el ataque con un dron que impactó en el aeropuerto de Ramón, en el sur del país, sin dejar víctimas.

«Entre los objetivos atacados se encuentran campamentos militares donde se identificaron a miembros del régimen, el Cuartel General de Relaciones Públicas Militares de los hutíes y un almacén de combustible utilizado por el régimen para actividades terroristas», detalla un comunicado castrense.

Los rebeldes yemeníes comenzaron a disparar misiles contra Israel tras el inicio de la guerra en Gaza, después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, y lo han seguido haciendo desde entonces pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos, principal aliado de Israel, que entró en vigor en mayo de este año.

Israel, por su parte, ha bombardeado en varias ocasiones Saná, la capital yemení, así como otras zonas bajo control de los insurgentes. En uno de los últimos ataques asesinó al primer ministro hutí, Ahmed al Rahawi, y otros once miembros de su Ejecutivo. EFE

jdg/lar

