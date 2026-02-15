Netanyahu quiere que Irán limite a 300 kilómetros el alcance de sus misiles balísticos

Jerusalén, 15 feb (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyau, afirmó este domingo que una de las condiciones que Israel pone para un acuerdo entre Estados Unidos e Irán es que limite a 300 kilómetros el alcance de sus misiles balísticos.

En un acto celebrado en Jerusalén, Netanyahu afirmó que un acuerdo debe tener varios componentes: que todo el material de enriquecimiento de uranio salga del país, que se desmantele su infraestructura para hacerlo, que se limite a 300 kilómetros el alcance de sus misiles y que Irán deje de financiar «el eje del terror», en referencia a grupos como Hizbulá.

«Estos son los elementos que consideramos importantes para llegar a un acuerdo. Y presenté nuestra postura con mucha claridad», dijo en referencia a su reunión esta semana en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Netanyahu viajó a Estados Unidos esta semana para abordar con Trump las negociaciones con Irán y, según la prensa israelí, el primer ministro reivindicó las demandas de Israel ante la posibilidad de que el magnate limitara las conversaciones con la república islámica a la cuestión nuclear.

Entre las peticiones están esa reducción de rango de los misiles balísticos (que impediría que estos pudieran alcanzar a Israel) o evitar que Irán financie a sus «satélites» en Oriente Medio, como el grupo chií Hizbulá en Líbano, los rebeldes hutíes de Yemen, las milicias palestinas y otros actores armados regionales.

Una de las exigencias de Israel es también que se produzcan inspecciones -también por sorpresa- de agentes de la Agencia Internacional de la Energía Atómica en Irán para revisar su programa nuclear. «Desconfía, desconfía y siempre verifica», insistió el mandatario durante su intervención. EFE

