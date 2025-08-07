Netanyahu quiere tomar Gaza, pero «no gobernarla»

El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó este jueves que Israel quiere tomar el control total de Franja de Gaza pero no gobernarla, poco antes de una reunión de su gabinete de seguridad para discutir los planes de guerra en el territorio palestino.

«Tenemos la intención», respondió Netanyahu cuando Fox News le preguntó en una entrevista si Israel tomará el control de «toda Gaza», un territorio de 365 km2 donde viven cerca de dos millones de palestinos.

Preguntado por Fox News sobre si Israel volvería a controlar toda Gaza, como hizo entre 1967 y 2005, respondió: «Bueno, no queremos conservarla. Queremos tener un perímetro de seguridad. No queremos gobernarla», dijo.

«Queremos entregársela a fuerzas árabes que lo gobernarán adecuadamente sin amenazarnos y ofreciendo a los gazatíes una buena vida. Eso no es posible con Hamás», añadió sobre el movimiento islamista palestino que gobierna el territorio.

La entrevista tuvo lugar justo antes de que Netanyahu asistiera a una reunión del gabinete de seguridad sobre los planes de guerra en Gaza, desatada el 7 de octubre de 2023 tras el sangriento ataque de Hamás en Israel.

Al comenzar la reunión, cientos de personas se concentraron cerca de la oficina del primer ministro en Jerusalén para pedir un acuerdo para liberar a los rehenes, que ya han soportado 22 meses en cautiverio.

Más temprano, familiares de los rehenes zarparon desde el puerto de Ascalón con la intención de acercarse «lo más posible a sus seres queridos» en la Franja de Gaza.

– «Sacrificar a los rehenes» –

De los 251 rehenes capturados durante el ataque de Hamás en 2023, todavía 49 están retenidos en Gaza, incluidos 27 que, según el ejército, están muertos.

El movimiento islamista palestino acusó este jueves a Netanyahu de sacrificar a los rehenes.

«Los planes de Netanyahu para escalar la agresión confirman sin lugar a dudas su deseo de deshacerse de los cautivos y sacrificarlos en busca de sus intereses personales y su agenda ideológica extremista», dijo Hamás en un comunicado.

Antes de la reunión del jueves, la prensa israelí habló de desacuerdos entre el gabinete y el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, quien se opondría a los planes de reocupar completamente Gaza.

El miércoles, el Ministro de Defensa Israel Katz dijo en las redes sociales que «es correcto y deber del jefe de estado mayor expresar su posición», pero recordó que el ejército debe respetar finalmente cualquier política adoptada por el gobierno.

En un nuevo frente interno para Netanyahu, los judíos ortodoxos llamaron a la movilización contra la obligación del servicio militar, al cual la mayoría escapa por ahora, que el Estado ahora pretende imponerles. Cientos de ellos se manifestaron el jueves en Jerusalén.

– «Más destrucción y muerte» –

En Gaza, mientras tanto, crecían los temores sobre lo que implicaría una expansión de las operaciones de combate, que ya suman un gran número de víctimas día a día. portavoz de defensa civil de Gaza, Mahmud Bassal, informó que al menos 35 personas murieron este jueves en ataques aéreos en Gaza.

«Las operaciones terrestres significan más destrucción y muerte. No hay lugar seguro en ninguna parte», dijo Ahmad Salem, de 45 años.

El ejército israelí ocupa o opera actualmente en tierra en cerca del 75% de la Franja de Gaza, principalmente desde sus posiciones permanentes en el territorio a lo largo de la frontera. Bombardea ahí donde cree necesario.

La presión internacional es cada vez mayor ante el sufrimiento de los más de dos millones de habitantes palestinos de Gaza, después de que la ONU advirtiera de una «hambruna generalizada» en el asediado territorio.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que al menos 99 personas han muerto a causa de la desnutrición en Gaza hasta ahora este año, aunque la cifra probablemente esté subestimada.

El desplazado gazatí Mahmoud Wafi dijo que los precios de los alimentos disponibles siguen siendo altos y erráticos.

«Esperamos que los alimentos se vuelvan a ofrecer en cantidades normales y a precios razonables, porque ya no podemos pagar estos costos extremadamente altos e irreales», dijo el hombre de 38 años a AFP.

A finales de julio, Israel suavizó parcialmente las restricciones sobre la ayuda que entra a Gaza, pero la ONU sostiene que lo que llega es insuficiente.

Amjad Al-Shawa, jefe de la Red de ONG Palestinas en la Franja de Gaza, dijo a AFP que los largos procedimientos de inspección en los puntos de entrada limitan la entrada a «entre 70 y 80» camiones por día, lejos de los 600 que según la ONU serían necesarios.

