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Netanyahu reitera que Irán no tendrá armas nucleares «con o sin acuerdo» con EE.UU.

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Jerusalén, 15 jun (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este lunes que Irán nunca tendrá armas nucleares firme o no un acuerdo de entendimiento con EE.UU., lo cual está previsto que ocurra este viernes en Ginebra.

«Lo he defendido hasta el día de hoy y lo seguiré defendiendo en el futuro. Con o sin acuerdo, Irán no tendrá armas nucleares. Ni hoy ni mañana. Mientras yo sea primer ministro de Israel, eso no sucederá», dijo Netanyahu en una convocatoria ante la prensa israelí en la que quiso enumerar los «logros» conseguidos tras esta guerra. EFE

pms/mt/lss

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