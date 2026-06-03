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Netanyahu resta importancia a los comentarios de Trump: «A veces tenemos desacuerdos»

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Nueva York, 3 jun (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, restó este miércoles importancia a los comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, que le llamó «loco» en una reciente conversación telefónica, por la ofensiva militar de Israel contra el Líbano.

«Como en las mejores familias, a veces tenemos desacuerdos tácticos. Siempre encontramos la manera de resolverlos. Como grandes amigos, podemos discrepar por la mañana y por la tarde ya tenemos acciones en común», aseguró Netanyahu en una entrevista con la cadena CNBC. EFE

asg/jco/jfu

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