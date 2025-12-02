Netanyahu se abre a «un acuerdo» con Siria pero manteniéndose «fiel a sus principios»

1 minuto

Jerusalén, 2 dic (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo estar abierto a «un acuerdo» con Siria este martes, después de que la semana pasada una incursión de Israel provocara 13 muertos a las afueras de Damasco, pero recalcó que se mantendrá «fieles a sus principios».

«Con buena voluntad y comprensión, se puede llegar a un acuerdo con Siria, pero nos mantendremos fieles a nuestros principios», aseguró en un comunicado Netanyahu, que añadió estar dispuesto a proteger a Israel y a sus «aliados drusos» ante supuestas amenazas de «ataques terrestres y desde las zonas adyacentes a la frontera» con Siria.

Estas declaraciones llegan después de que el mandatario israelí conversara ayer por teléfono con el presidente estadounidense, Donald Trump, quien poco antes le había instado a través de una publicación en redes a mantener un «diálogo firme y de verdad» con Siria. EFE

