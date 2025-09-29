The Swiss voice in the world since 1935
Netanyahu se disculpa ante primer ministro catarí por ataque a Doha en llamada con Trump

El Cairo, 29 sep (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llamó este lunes a su homólogo catarí, Mohamed bin Abdulrahmán, para disculparse por el ataque a Doha del pasado 9 de septiembre en el que murieron seis personas, informó la cadena catarí Al Jazeera.

La disculpa se produjo durante «una llamada telefónica conjunta» que el también jefe de la diplomacia catarí recibió de Netanyahu y en presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, durante su reunión en la Casa Blanca, según Al Jazeera, que cita «una fuente diplomática bien informada».

Según la fuente, la comunicación fue «iniciativa de Trump» y «las conversaciones se llevaron a cabo con la participación de los tres líderes».

Esta llamada se produce en un día en el que Trump ha afirmado, tras recibir en la Casa Blanca al primer ministro israelí, que tiene «mucha confianza» en que se logrará un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza. EFE

