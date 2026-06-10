Netanyahu se presentará a la reelección en los próximos comicios, según su partido

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Jerusalén, 10 jun (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se presentará a la reelección en los próximos comicios, confirmó este miércoles su partido, el Likud, tras las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, poniendo en duda su candidatura.

En un breve comunicado publicado en sus canales, el Likud afirma que «Netanyahu se presentará a las próximas elecciones y, con la ayuda de Dios, ganará». EFE

mt