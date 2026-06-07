Netanyahu se reúne con asesores de Trump para analizar la «guerra jurídica antiisraelí»

3 minutos

Jerusalén, 7 jun (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunió este domingo con asesores legales de la Administración Trump para analizar la «amenaza» de una «guerra jurídica (‘lawfare’) antiisraelí», según informó la oficina del mandatario en un comunicado.

De acuerdo a la nota, Netanyahu y la delegación estadounidense también abordaron las amenazas legales que enfrentan Estados Unidos y «las demás naciones democráticas que combaten el terrorismo a nivel mundial».

Más tarde, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que en la reunión mantenida en Jerusalén estuvieron también presentes otros altos funcionarios del Ejecutivo estadounidense.

Entre los presentes: el embajador de Estados Unidos para Israel, Mike Huckabee; el asistente presidencial y secretario personal de la Casa Blanca, Will Scharf; y Daniel Jorjani, asesor del presidente estadounidense.

«Se abordaron los desafíos mutuos para Israel y Estados Unidos, incluyendo la distorsionada guerra legal y económica», escribió Saar en X.

En el discurso israelí se utiliza habitualmente el término ‘lawfare’ para describir una supuesta instrumentalización de la Justicia y de mecanismos legales por parte de Gobiernos extranjeros u organismos internacionales en una supuesta campaña con una presunta motivación política contra el Estado de Israel, según su versión.

La reunión se produce el mismo día en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que él y Netanyahu están en sintonía, al cumplirse cien días del inicio de la guerra contra Irán, a pesar de mantener discrepancias sobre la ofensiva militar de Israel en el Líbano.

Trump afirmó en una entrevista emitida este domingo en la cadena NBC que se lleva «muy bien» con Netanyahu.

«Hemos sido grandes camaradas. Hicimos un trabajo muy, muy importante con cierto país que no fue más que un problema durante 47 años. Discrepo con él en un par de cosas», señaló el mandatario estadounidense.

Al ser cuestionado sobre si sus diferencias radican en los continuos bombardeos de Israel sobre territorio libanés, Trump precisó que le gustaría ver un «ataque más quirúrgico contra Hizbulá».

En contraposición a lo manifestado públicamente por Trump, quien llegó a calificar días atrás a Netanyahu de estar «jodidamente loco», el Departamento de Defensa de EE.UU. ha elevado el nivel de amenaza de contrainteligencia respecto a Israel de «alto» a «crítico», el máximo escalafón, ante la creciente preocupación de que los servicios de inteligencia israelíes estén espiando de manera «hiperagresiva» a altos funcionarios estadounidenses, informó el sábado el diario The New York Times.

Según documentos internos de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA, por sus siglas en inglés) citados por el Times y NBC News, la alerta responde a un incremento en los esfuerzos de Israel por interceptar las deliberaciones internas del Gobierno de presidente de EE.UU., Donald Trump.

El objetivo principal sería obtener información de primera mano sobre la estrategia de Washington en las negociaciones de paz con Irán. EFE

gac/rcf