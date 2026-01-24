Netanyahu se reúne con Witkoff y Kushner para discutir segunda fase de la tregua en Gaza

3 minutos

Jerusalén, 24 ene (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reúne este sábado con el enviado del Gobierno estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, para discutir el desarrollo de la segunda fase de la tregua en Gaza, según confirmaron a EFE fuentes de la oficina del mandatario.

Según reportan los medios israelíes, la reunión versará sobre el desarme de Hamás, la apertura del paso fronterizo de Rafah y los esfuerzos para asegurar el regreso del cuerpo de Ran Gvili (el último rehén israelí que aún permanece retenido en la Franja). Además, se prevé que incluya discusiones sobre Irán.

El encuentro del primer ministro con los enviados estadounidenses está teniendo lugar en la oficina del mandatario en Jerusalén, según confirmó a EFE una fuente de la misma.

Witkoff y Kushner aterrizaron en Tel Aviv esta misma tarde y su agenda en Israel todavía se desconoce.

Netanyahu aceptó este miércoles la oferta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para unirse a la Junta de Paz establecida por el magnate que supervisará el desarrollo del acuerdo de alto el fuego en Gaza, cuya segunda fase comenzó oficialmente el miércoles pasado.

Witkoff, negociador del plan, explicó que esta fase prevé la creación de un gobierno palestino tecnócrata de transición, denominado Comité Nacional para la Administración de Gaza, así como la desmilitarización y reconstrucción total del enclave, además del desarme de todo el personal no autorizado.

Jared Kushner abordó este jueves en Davos el asunto de la desmilitarización de Gaza, el que más ampollas levanta en Israel, y afirmó que Hamás deberá entregar primero las armas pesadas y luego irá gradualmente facilitando las ligeras, sin dar plazos concretos.

Hasta el momento, Hamás ha aceptado deshacerse del armamento pesado, que califica de «ofensivo» y está muy mermado tras dos años de bombardeos israelíes, mientras que se ha mostrado reticente con las armas ligeras o «defensivas».

La Administración de Donald Trump presentó este jueves, además, su plan de reconstrucción para la llamada «nueva Gaza», concebido como un ambicioso proyecto urbanístico lleno de rascacielos en un territorio de dos millones de habitantes devastado por tres años de ofensiva militar israelí.

Se espera que la reunión incluya también discusiones sobre Irán a raíz de las recientes declaraciones en las que Trump aseguró que su país tiene una «flota enorme» dirigiéndose a aguas en el entorno de Irán.

En Israel, donde la población considera inminente un ataque iraní en represalia a una posible operación militar estadounidense, el Ejército publicó un comunicado este viernes asegurando que no hay cambios en las directrices militares para el público.

«Antes del Shabat, quiero decirles a todos los ciudadanos de Israel: las Fuerzas de Defensa Israelíes están óptimamente preparadas, tanto defensiva como ofensivamente. Es importante enfatizar que no hay cambios en las instrucciones del Comando del Frente Interno. Nos aseguraremos de mantenerlos informados si hay algún cambio», afirmó un portavoz militar en X. EFE

