Netanyahu se reúne en Jerusalén con la senadora republicana Joni Ernst

Jerusalén, 23 ene (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió este viernes con la senadora republicana por el estado de Iowa (EE.UU.), Joni Ernst, según una nota publicada en sus canales oficiales.

«El primer ministro Benjamín Netanyahu se reunió hoy viernes en su despacho de Jerusalén con la senadora estadounidense Joni Ernst», anuncia el escueto comunicado publicado por la oficina del mandatario.

Ernst, de 55 años, se convirtió en 2014 en la primera mujer en representar a Iowa y la primera veterana en misiones de combate en servir en el Senado estadounidense.

La reunión tuvo lugar durante el último día del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos (Suiza), al que Netanyahu no acudió debido, según aludió este martes el presidente israelí, Isaac Herzog, a las órdenes de arresto impuestas contra él por la Corte Penal Internacional.

«Es inaceptable que la vergonzosa política internacional, utilizada repetidamente como arma contra el Estado de Israel, esté siendo utilizada por foros jurídicos internacionales para impedir que altos cargos israelíes de la única democracia de Oriente Medio asistan a la cumbre del Foro Económico Mundial», expresó Herzog el martes según un comunicado de su oficina.

La Corte Penal Internacional (CPI) cerró en diciembre de 2025 una de las principales vías legales abiertas por Israel para frenar o retrasar el avance de la investigación sobre sus operaciones militares Gaza y Cisjordania ocupada, al rechazar su último recurso y confirmar que el tribunal mantiene su competencia sobre los hechos ocurridos tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023.

En la práctica, esto mantiene abiertas las investigaciones y respalda las decisiones ya adoptadas, incluidas las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí y su exministro de Defensa emitidas en noviembre de 2024. EFE

