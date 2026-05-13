Netanyahu se reunió en secreto con el presidente de Emiratos durante la guerra con Irán

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Jerusalén, 13 may (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitó secretamente los Emiratos Árabes Unidos y se reunió con su presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, confirmó este miércoles en un comunicado la Oficina del mandatario israelí.

«Esta visita propició un avance histórico en las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos», añade el texto, sobre un país que fue el primero en 2020 en sumarse a los Acuerdos de Abraham a fin de normalizar relaciones con Israel.

Después de Emiratos también firmaron estos acuerdos de normalización diplomática -mediados por Estados Unidos- Baréin, Sudán y Marruecos.

Durante la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, Emiratos Emiratos interceptó unos 550 misiles balísticos, 29 misiles de crucero y 2.260 drones lanzados por la República Islámica en represalia por las agresiones contra su territorio, según su Ministerio de Defensa.

Y ayer, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, confirmó que Israel envió una batería del sistema de defensa antiaérea, conocido como Cúpula de Hierro, a los Emiratos para que pudieran defenderse de los ataques de Irán, según declaró en una conferencia en Tel Aviv de la que se hicieron eco medios locales. EFE

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