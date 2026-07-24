Netanyahu se reunirá con Trump el martes en la Casa Blanca, según su oficina

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunirá el martes en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó la oficina del líder israelí.

La visita de Netanyahu se produce en medio de tensiones entre ambos líderes por la gestión de la guerra con Irán.

«Como parte de la visita, el primer ministro se reunirá con el presidente Trump en la Casa Blanca el martes y asistirá al funeral del senador Lindsey Graham, un amigo de Israel», dijo la oficina de Netanyahu y precisó que partirá hacia Washington el lunes.

Desde el regreso de Trump al poder en 2025, ambos mandatarios se han reunido en seis ocasiones, manteniendo una relación cercana.

Netanyahu llegó incluso a calificar al magnate republicano como «el mejor amigo» que Israel haya tenido jamás en la Casa Blanca.

Sin embargo, su alianza ha mostrado signos de divergencia en los últimos meses, sobre todo, cuando Trump lanzó diatribas llenas de insultos contra su aliado a principios de año en medio de las tensas negociaciones sobre el acuerdo con Irán.

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