Netanyahu se reunirá con Witkoff y Kushner para discutir segunda fase en Gaza

1 minuto

Jerusalén, 23 ene (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunirá el sábado con el enviado del Gobierno estadounidense para oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, en su oficina de Jerusalén para discutir la entrada en vigor de la segunda fase de la tregua en Gaza, según recogen este viernes los medios israelíes.

Según reportes del canal israelí 12, la reunión versará sobre el desarme de Hamás, los esfuerzos para asegurar el regreso del cuerpo de Ran Gvili (el último rehén israelí que aún permanece retenido en la Franja) e incluirá posiblemente discusiones sobre Irán. EFE

ybp/rf