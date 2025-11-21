Netanyahu sobre el presidente sirio: «Regresó de Washington engreído y audaz»

Jerusalén, 21 nov (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que el presidente sirio, Ahmed Al Sharaa, regresó de su viaje a la Casa Blanca esta semana «engreído» y «audaz», durante una reunión nocturna del Gabinete de Seguridad, informó este viernes la emisora ​​pública israelí Kan.

«Regresó de Washington engreído. Está empezando a hacer todo tipo de cosas que no vamos a aceptar», afirmó anoche Netanyahu, que agregó que Al Sharaa «quiere traer fuerzas rusas» a la frontera con Israel, según Kan.

Al Sharaa asumió oficialmente como presidente interino de Siria tras liderar las fuerzas rebeldes que derrocaron al presidente Bachar al Asad en diciembre de 2024, y su visita a Washington fue la primera visita de un jefe de Estado sirio a la Casa Blanca desde que Siria obtuvo su independencia de Francia en 1946.

El Ejército israelí continúa desplegado en la que denomina «zona de amortiguación» en el lado sirio de los Altos del Golán (Israel ya ocupa una parte de ellos desde 1967, que se anexionó en 1981), después de que Netanyahu confirmase que las tropas permanecerán allí durante «un período de tiempo indefinido».

Tras la caída hace casi un año del régimen de AAsad, el Ejército israelí tomó además el control de la parte siria del Monte Hermón, dentro de la zona desmilitarizada del sur del país, un movimiento que fue criticado por parte de la comunidad internacional, que lo consideró una violación del acuerdo territorial entre Israel y Siria firmado en 1974.

Este viernes, el Ejército israelí anunció en un comunicado que tropas de la Brigada de Reserva fueron movilizadas al sur de Siria en los últimos meses, donde actualmente operan «en misiones defensivas bajo el mando de la 210.ª División».

«Las tropas llevan a cabo misiones defensivas proactivas para garantizar la seguridad de los civiles israelíes, en particular de los residentes de los Altos del Golán», se indica en la nota.

Y añade que «como parte de esta actividad, las tropas concluyeron una operación de localización e inspección de la zona, durante la cual se hallaron armas, incluyendo partes de cohetes y componentes de misiles RPG».

Este miércoles, Netanyahu, los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores y otros funcionarios israelíes visitaron los Altos del Golán, lo que Siria calificó como una grave violación de su soberanía e integridad territorial. EFE

