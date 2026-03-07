Netanyahu sobre los ataques a Irán: «Continuaremos con toda la fuerza»

1 minuto

Jerusalén, 7 mar (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este sábado que Israel continuará con su ofensiva contra Irán «con toda la fuerza» y que está cambiando «el rostro de Oriente Medio».

«Hemos convertido a Israel en una potencia regional», dijo durante una comparecencia emitida al término del sabbat, en la que garantizó que a los miembros del régimen iraní que depongan las armas no les ocurrirá nada. EFE

ybp-mt/jlp