Netanyahu sobre los ataques a Irán: «Continuaremos con toda la fuerza»

Jerusalén, 7 mar (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este sábado que Israel continuará con su ofensiva contra Irán «con toda la fuerza» y que está cambiando «el rostro de Oriente Medio».

«Hemos convertido a Israel en una potencia regional», dijo durante una comparecencia emitida al término del sabbat, en la que garantizó que a los miembros del régimen iraní que depongan las armas no les ocurrirá nada. EFE

