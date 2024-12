Netanyahu tras la caída de Asad: «Nuestra victoria total se está haciendo realidad»

3 minutos

Jerusalén, 9 dic (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo este lunes que «nuestra victoria total, de la que la gente se reía, se está haciendo realidad», en su primera rueda de prensa desde septiembre, a unas horas de subir al estrado para testificar en su juicio por corrupción.

«Los logros militares de Israel se deben a tres factores: nuestros maravillosos soldados, la resilencia nacional y fortaleza de nuestros ciudadanos y cómo se está manejando la guerra», dijo el mandatario, que reivindicó los logros militares en Gaza, Líbano y ahora Siria.

«Pensad qué habría pasado si hubiéramos escuchado a aquellos que decían que teníamos que detener la guerra. Que no entráramos en Rafah, que no tomáramos el corredor de Filadelfia. No habríamos matado a Sinwar», dijo el mandatario, aludiendo a sus polémicas operaciones en el extremo sur de Gaza, frontera con Egipto y donde se hacinaban millones de refugiados de la guerra.

El 17 de octubre, Israel anunció la muerte del líder de Hamás en Gaza y principal autor intelectual de los ataques del 7 de octubre, Yahya Sinwar, en una inspección rutinaria del Ejército en Rafah.

Ahora, Netanyahu alega que la caída de Bachar al Asad en Siria deja a Hamás «más aislado que nunca».

«Esperan ayuda de Hizbulá, pero se la hemos arrebatado. Hamás quería ayuda de Irán, también se la hemos quitado», dijo, asegurando que con el régimen sirio fuera de la ecuación han cortado las rutas de envío de armas de Irán.

«Esto abre la posibilidad de un acuerdo, un acuerdo de rehenes», afirmó el mandatario, mientras esta semana Israel y Hamás mantienen negociaciones indirectas para el pacto de tregua.

La última rueda de prensa de Netanyahu se había producido a principios de septiembre, en respuesta a una oleada de protestas masivas contra su gestión de la guerra tras el hallazgo de los cadáveres de seis rehenes en Gaza.

Este lunes, Netanyahu se parafraseó a sí mismo en sus declaraciones el 9 de octubre de 2023, cuando aseguró que la respuesta al ataque de Hamás que se produjo dos días antes «cambiaría Oriente Medio»: «El eje (de Irán) comienza a desaparecer. Estamos cambiando Oriente Medio», aseveró hoy ante los medios israelíes.

Israel negocia ahora con Hamás de manera indirecta el alto el fuego en Gaza, con la pretensión de recuperar los 96 rehenes de los 251 secuestrados el 7 de octubre que siguen en Gaza, mientras las autoridades estiman que al menos 34 están muertos.

Desde que comenzó la ofensiva en el devastado enclave hace 14 meses, más de 44.700 palestinos han muerto a causa de los ataques israelíes, de los cuales en torno al 70 % son mujeres y niños.

Además, un año de intercambio de fuego con Hizbulá en la frontera de con Líbano ha acabado con la vida de más de 4.000 personas en el país vecino. EFE

pbj/psh