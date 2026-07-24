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Netanyahu viajará a Washington el lunes para reunirse con Trump en la Casa Blanca

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Jerusalén, 24 jul (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, viajará el lunes a Washington para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, anunció este viernes la oficina del mandatario israelí.

El desplazamiento se producirá «por invitación del presidente Trump», según la oficina de Netanyahu, que no ha especificado cuántos días durará, e incluirá la asistencia del primer ministro israelí al funeral del senador Lindsey Graham. EFE

gac/lss

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