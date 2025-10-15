Netanyahu visitó anoche en el hospital Beilinson de Tel Aviv a rehenes liberados

Jerusalén, 15 oct (EFE).- El primer ministro Israelí, Benjamín Netanyahu, visitó este martes junto a su esposa, Sara Netanyahu, a tres de los veinte rehenes liberados en el hospital Beilinson de Tel Aviv en el marco del alto el fuego con Hamás este lunes, según un comunicado compartido por la oficina del mandatario.

El primer ministro y su esposa visitaron a los rehenes Avinatan Or, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Eviatar David y Eitan Mor en el hospital Beilinson de Tel Aviv, donde permanecen ingresados tras su liberación.

«Estamos encantados de veros aquí. El pueblo de Israel os ha esperado», se dirigió Netanyahu a los liberados. «Vuestras maravillosas familias no se rindieron ni un instante, y nosotros tampoco. La misión aún no ha terminado; estamos comprometidos a rescatar también a los caídos, y no nos rendiremos ante nadie», agregó.

El dirigente israelí ha sido duramente criticado por el público y el Foro de las familias de los rehenes a lo largo de estos últimos dos años, quienes lo acusaron en múltiples ocasiones de alargar la guerra y por ende el cautiverio de los secuestrados, para servir sus propios intereses políticos.

El juicio por corrupción del primer ministro se ha reanudado esta mañana en el tribunal de Tel Aviv, ante protestas de algunos de los ministros de su gabinete, quienes afirmaron que el proceso «contradice los intereses del Estado».

Netanyahu tiene tres causas judiciales abiertas: los casos 1.000 y 2.000, por fraude y abuso de confianza, y el 4.000, por soborno, fraude y abuso de confianza.

Desde diciembre de 2024, Netanyahu comparece dos veces a la semana en el juicio por corrupción en Tel Aviv, si bien pasará a testificar tres veces a la semana desde noviembre para acelerar el proceso.

El mandatario, que asegura que el juicio contra él es una «caza de brujas» y una trama del «Estado profundo», es el primer jefe del Gobierno en la historia de Israel procesado mientras ejerce el cargo. EFE

