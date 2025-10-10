Netanyahu visita centro médico al que irán los rehenes liberados en las próximas 72 horas

1 minuto

Jerusalén, 10 oct (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, supervisó este viernes los preparativos en el centro médico que acogerá y tratará a los rehenes israelíes que serán liberados por Hamás en las próximas 72 horas tras la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza, un plazo que vence el próximo lunes.

En un comunicado, la oficina de Netanyahu informó de la visita, durante la cual el primer ministro elogió a los equipos médicos que se preparan para la llegada de los rehenes y sus familias.

Está previsto que Hamás ponga en libertad a los 48 rehenes que continúan secuestrados en Gaza, de los que se estima que 20 continúan con vida, en las próximas 72 horas desde que entró en vigor el alto el fuego este viernes a las 12.00 horas locales (9.00 GMT), según lo estipulado en el acuerdo alcanzado por el grupo islamista e Israel por mediación del presidente estadounidense, Donald Trump.

Por su parte, Israel tendrá que liberar a 250 presos palestinos y a 1.700 arrestados en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, cuando comenzó su ofensiva contra el enclave.

Durante su visita al centro médico Sheba Tel Hashomer, Netanyahu se reunió también con soldados israelíes heridos, a los que calificó de «héroes».

«Me conmueve la fuerza de vuestro espíritu, que se moviliza para la autoreconstrucción y la reconstrucción nacional. Cuando os veo, me lleno de fuerza y ​​un profundo agradecimiento», dijo a los militares internados en el centro médico. EFE

