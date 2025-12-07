Netanyahu y Merz centran reunión en cooperación militar y tecnológica en «mundo cambiante»

Jerusalén, 7 dic (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el canciller alemán, Friedrich Merz, se reunieron este domingo en Jerusalén para abordar cómo continuar implementando la cooperación tecnológica y militar entre ambos países en «un mundo cambiante», aseguró el propio mandatario israelí.

En una rueda de prensa conjunta posterior al encuentro, Netanyahu detalló que en la cita hicieron hincapié en el «campo de la alta tecnología y la inteligencia artificial» que, para el líder israelí, constituyen «el futuro de la humanidad».

En su palabras de apertura, Netanyahu también alabó la postura de Alemania con respecto a Israel, a pesar de que en los últimos meses su relación diplomática se había tensado por la ofensiva en Gaza, y calificó a la nación europea como «comprometida con la defensa de Israel en sus diferentes formas». EFE

