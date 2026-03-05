Netflix adquiere una empresa cinematográfica de IA fundada por Ben Affleck

3 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 5 mar (EFE).- El gigante del entretenimiento Netflix anunció este jueves que ha adquirido InterPositive, una empresa emergente (‘startup’) cinematográfica que desarrolla herramientas impulsadas por inteligencia artificial (IA) y que fue fundada por el actor estadounidense Ben Affleck.

«Netflix ha combinado tecnología con arte para ayudar a grandes películas y series a encontrar su público. Al incorporar a todo el equipo de InterPositive a Netflix mediante esta adquisición, y con la incorporación de Affleck como asesor sénior, invertimos en innovación impulsada por los creadores que mantiene a los cineastas en el centro del proceso», informó la compañía en un comunicado.

La empresa «desarrolla herramientas basadas en IA, creadas por y para cineastas», y utiliza la tecnología emergente «para proteger y ampliar las opciones creativas», agregó.

Fundada en 2022 en Los Ángeles, la compañía de Affleck se dedica a crear modelos de IA basados en los materiales diarios de una producción que ya existe para que los cineastas los puedan introducir en el proceso de postproducción.

Su primer modelo fue entrenado «para comprender la lógica visual y la consistencia editorial, a la vez que preserva las reglas cinematográficas ante desafíos de producción reales, como tomas perdidas, reemplazos de fondos o iluminación incorrecta», explicó el actor en el comunicado.

InterPositive dispone de restricciones «para proteger la intención creativa, de modo que las herramientas estén diseñadas para una exploración responsable, manteniendo las decisiones creativas en manos de los artistas y garantizando que los beneficios de esta tecnología se reflejen directamente en la historia que intentan contar», precisó.

«Creemos que las nuevas herramientas deben ampliar la libertad creativa, no limitarla ni reemplazar el trabajo de guionistas, directores, actores y equipos. Ben y su equipo en InterPositive forman parte de una larga tradición en nuestra industria de artistas que lideran el uso de la innovación en la narrativa», sentenció por su parte la directora de contenidos de Netflix, Bela Bajaria.

Aunque no se han precisado los términos financieros de este acuerdo, la adquisición de Netflix sigue la línea de una industria que cada vez invierte más en modelos de IA.

A finales de 2025, Disney anunció que invertiría 1.000 millones de dólares (861 millones de euros) en OpenAI y permitirá que las herramientas de plataformas de inteligencia artificial, como ChatGPT y Sora, utilicen sus personajes y propiedades para generar videos cortos a partir de las indicaciones de los usuarios. EFE

